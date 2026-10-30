MATSUI SECURITIES stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MATSUI SECURITIES hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat MATSUI SECURITIES mit einem Umsatz von insgesamt 105,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 24,74 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at