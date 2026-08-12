MatsukiyoCocokara gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MatsukiyoCocokara ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MatsukiyoCocokara die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,24 USD gegenüber 0,220 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,07 Prozent auf 1,82 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at