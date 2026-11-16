MatsukiyoCocokara stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MatsukiyoCocokara äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,22 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MatsukiyoCocokara in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,15 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,81 Milliarden USD im Vergleich zu 1,87 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at