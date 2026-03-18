Matsumoto legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Matsumoto hat am 16.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 36,12 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Matsumoto noch ein Gewinn pro Aktie von -66,760 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Matsumoto mit einem Umsatz von insgesamt 115,2 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 142,7 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 19,29 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at