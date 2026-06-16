Matsumoto legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Matsumoto präsentierte am 15.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 338,88 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -76,090 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,47 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Matsumoto einen Umsatz von 1,46 Milliarden JPY eingefahren.

In Sachen EPS wurden 137,76 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Matsumoto -577,140 JPY je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,98 Prozent auf 2,13 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,17 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at