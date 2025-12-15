Matsumoto stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Matsumoto hat sich am 12.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 116,93 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Matsumoto ein Ergebnis je Aktie von -288,270 JPY vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Matsumoto 159,8 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 153,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at