Matsumoto vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Matsumoto ließ sich am 14.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Matsumoto die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -88,60 JPY. Ein Jahr zuvor waren -120,310 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 380,5 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 382,9 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at