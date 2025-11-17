Matsumoto Yushi-Seiyaku präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Matsumoto Yushi-Seiyaku hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 692,22 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 170,16 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,26 Prozent auf 9,43 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,62 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at