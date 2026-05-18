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18.05.2026 06:31:29
Matsumoto Yushi-Seiyaku stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Matsumoto Yushi-Seiyaku hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Matsumoto Yushi-Seiyaku hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 745,32 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 309,38 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Matsumoto Yushi-Seiyaku im vergangenen Quartal 10,33 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Matsumoto Yushi-Seiyaku 9,93 Milliarden JPY umsetzen können.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2770,53 JPY, nach 2354,19 JPY im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Matsumoto Yushi-Seiyaku 41,07 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 43,13 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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