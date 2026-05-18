Matsumoto Yushi-Seiyaku stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Matsumoto Yushi-Seiyaku hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Matsumoto Yushi-Seiyaku hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 745,32 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 309,38 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Matsumoto Yushi-Seiyaku im vergangenen Quartal 10,33 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Matsumoto Yushi-Seiyaku 9,93 Milliarden JPY umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2770,53 JPY, nach 2354,19 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Matsumoto Yushi-Seiyaku 41,07 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 43,13 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at