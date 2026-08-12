Matsumoto Yushi-Seiyaku: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Matsumoto Yushi-Seiyaku hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 691,06 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 525,63 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,14 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Matsumoto Yushi-Seiyaku einen Umsatz von 10,50 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at