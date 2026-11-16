Matsumotokiyoshi: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Matsumotokiyoshi stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 34,86 JPY. Im letzten Jahr hatte Matsumotokiyoshi einen Gewinn von 34,12 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 275,45 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 288,17 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at