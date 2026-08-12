Matsumotokiyoshi stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Matsumotokiyoshi veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 37,59 JPY gegenüber 32,30 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 273,64 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 289,35 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at