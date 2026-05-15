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15.05.2026 06:31:29
Matsumotokiyoshi stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Matsumotokiyoshi hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 33,15 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Matsumotokiyoshi 33,34 JPY je Aktie verdient.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,92 Prozent auf 278,10 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 260,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 139,94 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 133,85 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Matsumotokiyoshi in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 117,44 Milliarden JPY im Vergleich zu 1 061,63 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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