Matsuo Electric: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Matsuo Electric lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 20,49 JPY gegenüber 40,05 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 1,40 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,27 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at