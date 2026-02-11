Matsuo Electric stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Matsuo Electric hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 8,91 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 51,76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Matsuo Electric in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,28 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,25 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at