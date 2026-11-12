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12.11.2026 06:31:28
Matsuo Electric stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Matsuo Electric stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 59,11 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 31,04 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,22 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,65 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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