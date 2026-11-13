MATSUOKA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MATSUOKA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 63,16 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MATSUOKA ein EPS von 84,65 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,30 Milliarden JPY – ein Plus von 24,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MATSUOKA 17,87 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at