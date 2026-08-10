MATSUOKA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MATSUOKA äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 52,36 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MATSUOKA 32,30 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 18,96 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,96 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at