Matsuya Foods: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Matsuya Foods stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 38,76 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 39,79 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 44,78 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 17,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at