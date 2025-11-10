|
10.11.2025 06:31:29
Matsuya Foods: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Matsuya Foods stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 38,76 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 39,79 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 44,78 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 17,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.