Matsuya Foods: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Matsuya Foods hat am 09.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 105,68 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Matsuya Foods 72,78 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 48,74 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Matsuya Foods einen Umsatz von 41,03 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at