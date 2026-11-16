Matsuya Foods präsentierte Quartalsergebnisse

Matsuya Foods veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,62 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 38,76 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 51,98 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Matsuya Foods einen Umsatz von 44,78 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at