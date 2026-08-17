Matsuya Foods stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Matsuya Foods hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 34,16 JPY, nach 29,09 JPY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Matsuya Foods in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 50,66 Milliarden JPY im Vergleich zu 43,16 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at