18.05.2026 06:31:29

Matsuya Foods stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Matsuya Foods hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 23,21 JPY gegenüber 0,800 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Matsuya Foods mit einem Umsatz von insgesamt 47,79 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 17,10 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 196,74 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 114,67 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 154,22 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 184,47 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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