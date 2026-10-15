MATSUYA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MATSUYA veröffentlichte am 14.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 JPY gegenüber -8,470 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,34 Prozent zurück. Hier wurden 10,69 Milliarden JPY gegenüber 11,06 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at