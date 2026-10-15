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15.10.2026 06:31:29
MATSUYA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
MATSUYA veröffentlichte am 14.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 JPY gegenüber -8,470 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,34 Prozent zurück. Hier wurden 10,69 Milliarden JPY gegenüber 11,06 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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