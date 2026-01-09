MATSUYA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MATSUYA hat am 08.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.11.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 15,24 JPY, nach 5,74 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,96 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,33 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at