MATSUYA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MATSUYA äußerte sich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 7,40 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,53 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,10 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 11,42 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at