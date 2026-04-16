MATSUYA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

MATSUYA hat am 14.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 30,64 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,86 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat MATSUYA 11,89 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12,04 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 41,94 JPY. Im letzten Jahr hatte MATSUYA einen Gewinn von 44,93 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 5,02 Prozent auf 45,71 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte MATSUYA 48,12 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at