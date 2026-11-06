Mattel Aktie
WKN: 851704 / ISIN: US5770811025
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06.11.2026 13:54:09
Mattel: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Mattel (NASDAQ:MAT) revised its full-year net sales outlook downward to 1% to 4% growth in constant currency. Leadership transitions and slowing store demand test whether core toy assets can drive steady financial performance. Three things management said stand out.
Hot Wheels demonstrates how Mattel scales core product lines into broader ecosystem sales. By expanding into building sets like Mattel Brick Shop, the business opens new revenue streams beyond traditional die-cast vehicles.
Barbie remains Mattel's primary doll brand, but lower sales highlight the need for consistent execution. Management is sharpening the product lineup and targeting adult collectors to revitalize demand.
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