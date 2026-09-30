Mattel Aktie
WKN: 851704 / ISIN: US5770811025
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01.10.2026 00:27:09
Mattel Chief Named Co-CEO of Combined Paramount and Warner Bros.
Ynon Kreiz, who will work alongside David Ellison at the merged company, helped turn Barbie into a blockbuster movie.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachrichten zu Mattel Inc.
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|Paramount holt Mattel-Chef in die Führungsspitze (dpa-AFX)
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30.09.26
|Paramount names Mattel boss co-CEO as it looks to close Warner Bros deal (Financial Times)
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18.08.26
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10.08.26
|Mattel-Aktie schwächer: Barbie-Hersteller veröffentlicht Whitney Houston als Puppe (dpa-AFX)
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03.08.26
|Ausblick: Mattel mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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20.07.26
|Erste Schätzungen: Mattel stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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29.04.26
|Ausblick: Mattel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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14.04.26
|Erste Schätzungen: Mattel stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Mattel Inc.
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