Mattel Aktie
WKN: 851704 / ISIN: US5770811025
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05.11.2026 22:18:35
Mattel Inc. Profit Climbs In Q3
(RTTNews) - Mattel Inc. (MAT) revealed earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $353.6 million, or $1.23 per share. This compares with $278.4 million, or $0.88 per share, last year.
Excluding items, Mattel Inc. reported adjusted earnings of $1.30 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.0% to $1.806 billion from $1.736 billion last year.
Mattel Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $353.6 Mln. vs. $278.4 Mln. last year. -EPS: $1.23 vs. $0.88 last year. -Revenue: $1.806 Bln vs. $1.736 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.05 To $ 1.20 Full year revenue guidance: 1 % To 4 %
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