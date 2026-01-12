Mattel Aktie
WKN: 851704 / ISIN: US5770811025
|
12.01.2026 19:07:20
Mattel launches first Barbie with autism to promote inclusivity
Mattel creates a doll that it hopes represents some of the ways autistic people interact with the world.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Nachrichten zu Mattel Inc.
|
21.10.25
|
21.10.25
|Mattel shares slump as sales and earnings hit by tariff timing (Financial Times)
|
21.10.25
|Ausblick: Mattel öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.10.25
|Erste Schätzungen: Mattel öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.25
|Ausblick: Mattel legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Mattel Inc.
