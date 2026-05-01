Mattel öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mattel präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mattel noch ein Gewinn pro Aktie von -0,120 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 862,2 Millionen USD gegenüber 826,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at