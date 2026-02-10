Mattel Aktie
WKN: 851704 / ISIN: US5770811025
|
11.02.2026 00:53:24
Mattel shares plummet 31% after toymaker’s holiday sales falter
Stock loses more than a quarter of its value in after-hours trading after it reveals slow US holiday salesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mattel Inc.
|
11.02.26
|Mattel shares plummet 31% after toymaker’s holiday sales falter (Financial Times)
|
10.02.26
|Ausblick: Mattel legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Mattel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Mattel shares slump as sales and earnings hit by tariff timing (Financial Times)
|
21.10.25