Mattel stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mattel präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,13 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,02 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at