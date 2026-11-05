Mattel Aktie
WKN: 851704 / ISIN: US5770811025
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05.11.2026 23:55:54
Mattel Stock Drops on Q3 Results: Hot Wheels Growth Can’t Muscle Past Barbie Declines
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Nachrichten zu Mattel Inc.
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21.10.26
|Erste Schätzungen: Mattel legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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01.10.26
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30.09.26
|Paramount names Mattel boss co-CEO as it looks to close Warner Bros deal (Financial Times)
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18.08.26
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10.08.26
|Mattel-Aktie schwächer: Barbie-Hersteller veröffentlicht Whitney Houston als Puppe (dpa-AFX)
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03.08.26
|Ausblick: Mattel mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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20.07.26
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Analysen zu Mattel Inc.
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