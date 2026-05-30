Mattel Aktie
WKN: 851704 / ISIN: US5770811025
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30.05.2026 02:14:40
Mattel Stock Is Down 24%. Here's What a $50.9 Million Exit Could Mean
Patient Capital Management fully exited its position in Mattel (NASDAQ:MAT) during the first quarter, selling 2,794,343 shares in a trade estimated at $50.92 million based on quarterly average pricing, according to a May 14, 2026, SEC filing.According to a SEC filing dated May 14, 2026, Patient Capital Management sold all 2,794,343 shares of Mattel during the first quarter. The sale’s estimated value was $50.92 million based on the average closing price over the quarter. The quarter-end change in position valuation, including price effects, was $55.44 million. The fund now holds no shares of Mattel.Mattel, Inc. is a leading global toy and children’s entertainment company with a broad portfolio of iconic brands and a significant international presence. Its strategy leverages brand strength, licensing partnerships, and multi-channel distribution to maintain a competitive edge in the consumer cyclical sector. Scale, brand recognition, and diversified revenue streams position Mattel as a key player in the global leisure and entertainment market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Mattel Inc.
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14.04.26
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10.02.26
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|Erste Schätzungen: Mattel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Mattel Inc.
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