Mattel Aktie
WKN: 851704 / ISIN: US5770811025
|
29.04.2026 23:34:06
Mattel Swings To Profit In Q1
(RTTNews) - Mattel, Inc. (MAT) reported its first-quarter earnings on Wednesday for the period ending March 31, 2026.
The toy manufacturing company achieved a net income of $61 million, reversing a net loss of $40.3 million from the same quarter in the prior year.
Earnings per share reached $0.20, compared to a loss of $0.12 per share in the prior year period. Net sales climbed to $862.2 million from $826.6 million a year ago.
MAT is currently trading after hours at $15.03, up $0.14 or 0.94 percent on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mattel Inc.
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Mattel stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Mattel-Aktie verliert nach Zahlenvorlage mehr als ein Viertel an Börsenwert (dpa-AFX)
|
11.02.26
|Mattel shares plummet 31% after toymaker’s holiday sales falter (Financial Times)
|
10.02.26
|Ausblick: Mattel legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Mattel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Mattel Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mattel Inc.
|12,82
|1,14%