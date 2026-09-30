Mattel Aktie
WKN: 851704 / ISIN: US5770811025
|
30.09.2026 14:19:06
Mattel Ynon Kreiz To Step Down As Chairman, CEO
(RTTNews) - Mattel, Inc. (MAT), a toy maker and entertainment company, said on Wednesday that its Chairman and Chief Executive Officer, Ynon Kreiz, will step down with effect from October 2 to take up a senior leadership role at another company.
Subsequently, the company has appointed its current independent lead director, Roger Lynch, as chairman with effect from October 2 and CEO on or before November 2.
The board has also appointed current board member Diana Ferguson as its new independent lead director.
Lynch has served as a member of Mattel's board since 2018.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mattel Inc.
|
30.09.26
|Paramount names Mattel boss co-CEO as it looks to close Warner Bros deal (Financial Times)
|
18.08.26
|Barbie box office smash isn’t yet a boon for Mattel (Financial Times)
|
10.08.26
|Mattel-Aktie schwächer: Barbie-Hersteller veröffentlicht Whitney Houston als Puppe (dpa-AFX)
|
03.08.26
|Ausblick: Mattel mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Mattel stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Mattel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Mattel stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Mattel Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mattel Inc.
|11,23
|-3,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.