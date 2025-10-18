Matthäus' Rat an BVB: Kane 'old fashioned' in Manndeckung

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wie soll Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) im Bundesliga-Topspiel in München den Bayern-Stürmerstar Harry Kane stoppen? Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat einen ganz konkreten - und etwas aus der Zeit gefallenen - Vorschlag für die Borussia am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky): "Gegen Kane musst du vielleicht ein bisschen "old fashioned" spielen. Einem Kane darfst du keinen Platz lassen", sagte Matthäus. Also Manndeckung? "Ja, bis zur Mittellinie", betonte er.

Im Alter von 32 Jahren ist Harry Kane in der Form seines Lebens; der englische Nationalmannschaftskapitän steht in zehn Pflichtspielen für die Münchner bereits bei 18 Toren. Vielleicht könne man dem Torgaranten deshalb nur mit vermeintlich altmodischen Mitteln beikommen, sagte Matthäus. "Also ab der Mittellinie drauf! Wenn Kane sich fallen lässt und keiner geht mit, dann ist Kane ja frei. Und er kann ja nicht nur Tore schießen, sondern auch Pässe geben."

Matthäus tippt auf die Bayern

Seit einiger Zeit tritt der gebürtige Londoner nicht nur als Torjäger auf, sondern auch immer wieder als Spielmacher hinter den Spitzen. Phasenweise holt Kane sich die Bälle sogar in der eigenen Hälfe und baut das Spiel mit auf.

Auch wegen der Super-Offensive mit Kane, Michael Olise, Luis Díaz und Serge Gnabry sind die Münchner für Matthäus die Favoriten auf den Sieg. "Ich glaube, dass Bayern die Nase vorn haben wird", prognostizierte der Ex-Profi.

Prognose für restliche Saison: Bayern-Sieg wäre "Entscheidung"

Ein Bayern-Sieg über Verfolger Dortmund am siebten Spieltag hätte für Matthäus übrigens schon finale Auswirkungen auf die ganze Saison. "Dann ist es die Entscheidung", betonte der frühere Münchner Kapitän.

Wenn die Bayern gewinnen, dann werde sie am Ende einen noch größeren Vorsprung haben als in der vorigen Saison, meinte Matthäus. Mit 13 Zählern Vorsprung hatte der Rekordmeister in diesem Frühjahr die Meisterschaft geholt. Und im zweiten Jahr unter Trainer Vincent Kompany sei das Team nochmal besser und habe noch mehr Spaß am Fußball, findet der Sky-Experte./msw/DP/zb