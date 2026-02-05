Matthews International veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Matthews International gab am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Matthews International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,110 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Matthews International in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 29,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 284,8 Millionen USD im Vergleich zu 401,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at