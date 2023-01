Matthias Gillner wird an der kommenden Generalversammlung als neues Mitglied des Verwaltungsrats von Tecan vorgeschlagen

Männedorf, Schweiz, 25. Januar, 2023 - Tecan Group Ltd. (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute bekannt, dass der Verwaltungsrat an der nächsten ordentlichen Generalversammlung am 18. April 2023 die Wahl von Matthias Gillner als neues unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats vorschlagen wird. Heinrich Fischer, Vizepräsident des Verwaltungsrats und Mitglied des Verwaltungsrats seit 2007, wird sich nicht zur Wiederwahl stellen.