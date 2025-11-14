|
14.11.2025 06:31:28
Mattr legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Mattr lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,05 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,190 CAD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Mattr 314,9 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 39,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 226,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
