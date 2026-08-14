Mattr öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mattr hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mattr ein EPS von -0,110 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 396,2 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 321,0 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at