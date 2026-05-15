Mattr: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Mattr ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mattr die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 CAD, nach 0,840 CAD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 321,8 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 320,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at