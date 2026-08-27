Mauch Chunk Trust Financial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mauch Chunk Trust Financial hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Mit einem EPS von 0,07 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Mauch Chunk Trust Financial mit 0,070 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,9 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,8 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at