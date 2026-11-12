Mauch Chunk Trust Financial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Mauch Chunk Trust Financial gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,99 Prozent auf 8,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at