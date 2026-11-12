|
12.11.2026 06:31:28
Mauch Chunk Trust Financial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Mauch Chunk Trust Financial gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 USD je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,99 Prozent auf 8,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!