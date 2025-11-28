Mauch Chunk Trust Financial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mauch Chunk Trust Financial hat am 26.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mauch Chunk Trust Financial 0,100 USD je Aktie eingenommen.

Mauch Chunk Trust Financial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at