Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|
04.03.2026 14:07:24
Mauer Ausblick - Tiefrote Zahlen: Bayer ruft 2026 zu entscheidendem Jahr aus
Das Tagesgeschäft lief bei Bayer zuletzt solide. Doch der Konzern kämpft noch immer mit dem Thema Glyphosat. Das muss endlich aufhören, befindet nun der Chef. Noch vor dem Sommer stehen wegweisende Urteile an. Operativ bleibt es dagegen wohl weiterhin bestenfalls solide.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu Bayer
|
12:26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
09:48
|Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Bayer-Aktie (finanzen.at)
|
09:29
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:29
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:29
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.03.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Bayer dämmen Minus ein nach Entscheid zu Glyphosat-Vergleich (dpa-AFX)
|
04.03.26
|WDH/ROUNDUP 3: Bayer erwartet stabilen Gewinn - Glyphosat-Unsicherheit bleibt (dpa-AFX)
Analysen zu Bayer
|08:56
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:46
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|07:21
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
