Maui Land Pineapple präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Maui Land Pineapple hat sich am 01.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Maui Land Pineapple ein EPS von -0,110 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,5 Millionen USD – ein Plus von 32,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Maui Land Pineapple 3,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,540 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Maui Land Pineapple ein Ergebnis je Aktie von -0,380 USD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 19,46 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 68,34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 11,56 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at