Maui Land Pineapple: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Maui Land Pineapple hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Maui Land Pineapple 3,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 41,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at